Сергей Разумовский

22-летний вингер Илья Квасныця стал полноправным футболистом Карпат. О завершении полноценного трансфера сообщила пресс-служба зелено-белых.

Контракт Квасныцы с Рухом был рассчитан до лета 2027 года. В то же время, финансовые детали перехода не раскрываются.

Примечательно, что в первой части текущего сезона вингер успел сыграть сразу за два клуба. Чемпионат Квасныця начал в составе Карпат и появился на поле в матче против Колоса, после чего продолжил выступления уже за Рух. В составе желто-черных он провел 12 матчей, записав в актив один гол и одну результативную передачу. А в прошлом сезоне за Карпаты он уже отыграл за львовян семь поединков.

Квасныця имеет солидный опыт выступлений в системе юношеских и молодежных сборных Украины. Он вызывался в команды U-17 и U-19, где провел по три матча, а за U-19 отметился забитым мячом. Лучшая статистика – в сборной Украины U-21: 17 поединков, четыре гола и два ассиста. По оценке Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость вингера составляет 1,8 миллиона евро.

