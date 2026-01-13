Павел Василенко

Полузащитник Руха Марко Сапуга стал игроком Карпат. Срок соглашения между 22-летним футболистом и клубом остаётся неизвестным.

В сентябре 2020 года Марко подписал контракт с Рухом. В 2022 году в составе Руху U-19 Сапуга завоевал золото юношеского чемпионата Украины и выступал в Юношеской Лиге УЕФА.

В Украинской Премьер-Лиге игрок дебютировал 9 мая 2021 года в матче против Днепра-1. В общем за Рух Сапуга провёл 49 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

В настоящее время Карпаты занимают девятое место в чемпионате, имея в активе 19 очков после 16 матчей.

Ранее из Руха в Карпаты перешли Виталий Холод и Ростислав Лях.