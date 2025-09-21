Лацио и Рома определили сильнейшего в римском дерби, Довбик вышел на замену
Судьбу поединка решил один мяч
около 1 часа назад
Фото - ФК Рома
В матче четвертого тура Серии А прошло римское дерби, в котором Лацио встречался с Ромой. Поединок завершился минимальной победой «волков» со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Лоренцо Пеллегрини.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на замену на 66-й минуте.
Хозяева доигрывали в меньшинстве, так как на 86-й минуте прямое удаление заработал Реда Белахьян.
Рома вышла на четвертое место в таблице Серии А, набрав девять очков. Лацио – 14-й с тремя баллами.
Серия А, 4-й тур
Лацио – Рома – 0:1
Гол: Пеллегрини, 38.