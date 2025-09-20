Бывший защитник Динамо и Шахтера — о Довбике: «Большое разочарование»
Александр Сопко оценил начало сезона от украинца
около 1 часа назад
Экс-защитник Динамо и Шахтера Александр Сопко высказал свое мнение о начале сезона в исполнении Артема Довбика.
«Довбик сейчас в такой форме, что в прессе очень большое разочарование. В игре с Францией было видно, что это не тот Довбик, который был в Жироне и даже в Днепре-1», – заявил Сопко в комментарии для Footboom.
В текущем чемпионате украинский форвард потерял место в основе Ромы, проведя лишь 33 минуты в трех поединках.
За время выступлений в составе римлян Довбик принял участие в 47 матчах, забив 17 голов и сделав два результативных ассиста. Его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2029 года. По информации Transfermarkt, стоимость 28-летнего нападающего составляет 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется клуб Ла Лиги.
Поделиться