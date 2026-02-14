Сергей Разумовский

В 22-м туре французской Лиги 1 Ланс устроил настоящий разгром в выездном матче против Парижа, не оставив хозяевам никаких шансов.

После относительно равного стартового отрезка гости постепенно наращивали давление и открыли счет на 24-й минуте: Саид удачно завершил атаку и вывел Ланс вперед. Париж не успел оправиться, как тот же Саид снова поразил ворота соперника на 38-й минуте, оформив дубль еще до перерыва и заложив фундамент крупной победы.

Во втором тайме Ланс не остановился и быстро довел дело до разгромного. На 58-й минуте Товен реализовал пенальти, сделав счет 0:3, а в конце встречи гости добили соперника двумя голами Фофана: сначала на 90-й минуте, а потом уже в компенсированное время.

Важно, что Ланс, набрав 52 очка, максимально воспользовался осечкой главного конкурента в чемпионской гонке: накануне ПСЖ (51), в составе которого играл Илья Забранный, сенсационно проиграл Ренну со счетом 1:3.

Лига 1, 22-й тур

Париж – Ланс 0:5

Голы: Саид, 24, 38, Товен, 58 (пен.), Фофана, 90, 90+5

Париж: Трапп, Санги, Отавио (Мбоу, 74), Колоджейчак, Коппола, Матонди, Колеошо (Саймон, 64), Мунетси (Маркетти, 74), Лопес (Ле-Мелу, 81), Кеббал, Иммобиле (Крассо, 74)

Ланс: Рисс, Сарр, Ганю, Челик, Юдоль (Масуаку, 90+2), Сангаре (Булатович, 48), Томассон, Абдулхамид, Саид (Сен-Максимен, 69), Товен (Сима, 90+2), Эдуар (Фофана, 69)

Предупреждения: Ле-Мелу (83), Матонди (84) – Саид (45+4)