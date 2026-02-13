Ренн в стартовом матче 22 тура Лиги 1 принимал ПСЖ на домашнем стадионе. Матч на «Руазон Парк» завершился со счетом 3:1.

Хозяева сделали ставку на игру вторым номером, которая после получасовой глухой обороны привела к голу Тамари, который на 34-й минуте открыл счет после сольного прохода.

ПСЖ после перерыва пытался создать опасность у ворот Бриса Самбы, но безуспешно. Тем временем Ренн на 69-й минуте удвоил преимущество после стандарта, который завершился ударом головой Леполя. Чемпион Франции благодаря Дембеле быстро отыграл один гол, оставляя себе шансы в заключительные 20 минут.

Уязвимость обороны парижан снова проявилась на 81-й минуте, когда контратака Ренна привела к голу Эмболо. Третий гол стал фатальным для парижан,

Центрбек ПСЖ Илья Забарный провел на поле 90 минут.

Лига 1. 22 тур

Ренн - ПСЖ 3:1

Тамари, 34, Леполь, 68, Эмболо, 81 - Дембеле, 71