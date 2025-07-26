Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик дал четкий сигнал команде и принял более строгие внутренние правила на сезон 2025/26.

После скандала, вызванного празднованием дня рождения Ламина Ямаля, и жалобы Испанской ассоциации людей с ахондроплазией, тренер Барселоны Флик решил ужесточить внутренние правила команды относительно свободного времени игроков.

Беспокойство частыми отсутствиями нескольких игроков в сочетании с последними событиями в деле Ямаля побудили немецкого тренера принять меры. Как сообщает Sport.es, Флик внедрит новые дисциплинарные правила, чтобы команда могла сосредоточиться на своих матчах.

Флик старается ограничить выезды игроков на природу и социальную активность, одновременно минимизируя их влияние на СМИ и социальные сети.