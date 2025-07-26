Празднование Ямаля подошло к концу. Флик ужесточил правила команды
В Испании сообщили подробности
около 6 часов назад
Главный тренер Барселоны Ханси Флик дал четкий сигнал команде и принял более строгие внутренние правила на сезон 2025/26.
После скандала, вызванного празднованием дня рождения Ламина Ямаля, и жалобы Испанской ассоциации людей с ахондроплазией, тренер Барселоны Флик решил ужесточить внутренние правила команды относительно свободного времени игроков.
Беспокойство частыми отсутствиями нескольких игроков в сочетании с последними событиями в деле Ямаля побудили немецкого тренера принять меры. Как сообщает Sport.es, Флик внедрит новые дисциплинарные правила, чтобы команда могла сосредоточиться на своих матчах.
Флик старается ограничить выезды игроков на природу и социальную активность, одновременно минимизируя их влияние на СМИ и социальные сети.
«Я много раз говорил: он гений. Но ему всего 18, и мы должны ему помочь. Пока все идет хорошо. Если он хочет играть на самом высоком уровне еще 15 лет, ему нужно тщательно тренироваться и готовиться психологически.
Он умный, но одного лишь веселья недостаточно. Ему нужно еще работать. И игроки с его талантом также должны это делать. У него есть хорошие примеры в команде, например, Рафинья, которая ему абсолютно доверяет», – сказал немецкий тренер незадолго до дня рождения Ямаля.