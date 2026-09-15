Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал решение Исполнительного комитета УЕФА выбрать стадион Спотифай Камп Ноу местом проведения финала Лиги чемпионов сезона-2028/29.

Соответствующий выбор был сделан на заседании исполкома организации в греческих Салониках. Слова приводит пресс-служба команды.

Стадион Спотифай Камп Ноу выбран местом проведения финала Лиги чемпионов 2029 года. Это предмет огромной гордости для Барселоны и всех болельщиков клуба. Данное решение также является международным признанием обновленного стадиона Спотифай Камп Ноу, который утверждает себя как арена мирового уровня, задающая стандарты в таких сферах, как качество обслуживания болельщиков, технологии, возможности связи, доступность и спектр предоставляемых услуг.

Доверие УЕФА, которое позволило этому стадиону проводить одно из главных футбольных событий планеты, подчеркивает масштаб и амбициозность проекта, а также закрепляет за стадионом статус новой знаковой достопримечательности Барселоны и международного эталона.

Я хотел бы отдельно поблагодарить городской совет Барселоны, правительство Каталонии и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) за поддержку нашей заявки. Это достижение, ставшее результатом наших совместных усилий, позволит представить Барселону, Каталонию и футбольный клуб Барселона всему миру.