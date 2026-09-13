Сергей Разумовский

В пятом туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде одолела Леванте со счетом 4:2. Каталонцы уверенно начали встречу, создали комфортное преимущество после перерыва, но в конце матча позволили хозяевам сократить отставание до минимума.

Гости открыли счет уже на пятой минуте. Эспарт воспользовался передачей Рафиньи и поразил ворота Леванте.

На 19-й минуте Барселона удвоила преимущество. Бразилец снова принял участие в результативной атаке, на этот раз ассистировав Ямалю. Таким образом, бразильский вингер оформил ассистентский дубль еще до перерыва.

В начале второго тайма Ямаль забил второй раз. Испанец реализовал пенальти на 48-й минуте и увеличил преимущество Барселоны до трех мячей.

Леванте не опустил руки и в заключительной части встречи сумел вернуть интригу. Ромеро на 79-й минуте сократил отставание, а Бруге через девять минут забил второй гол хозяев.

Каталонцы оказались под давлением, но все же удержали победный счет. В компенсированное время Адееми отметился четвертым голом Барселоны и окончательно снял вопрос о победителе.

Барселона набрала 15 очков и продолжает выступать без потерь в чемпионате. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу. Реал Мадрид имеет 12 баллов и занимает второе место.

Ла Лига, пятый тур

Леванте – Барселона 2:4

Голы: Ромеро, 79, Бруге, 88 – Эспарт, 5, Ямаль, 19, 48 (пен.), Адееми, 90+3

Леванте: Райан, Санчес (Перес, 71), Манди, Дела (Ндукве, 71), Толян, Бруге, Оласагасти (Бардели, 59), Сотело (Рей, 60), Гарсия, Ратков (Ромеро, 60), Рекена

Барселона: Гарсия, Гарсия, Кубарси, Мартин (Кристенсен, 46), Эспарт (Канселу, 80), Фермин, Родри, Педри (Берналь, 66), Ламин Ямаль (Ольмо, 66), Рафинья, Гордон (Адееми, 67)

Предупреждения: Сотело, 45+5 – Мартин, 45+1