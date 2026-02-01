Сергей Разумовский

Интер одержал выездную победу над Кремонезе в матче 23-го тура Серии А со счетом 2:0. Команда из Милана уверенно провела встречу и взяла три очка, а одним из ключевых эпизодов игры стал гол Лаутаро Мартинеса уже в первой половине.

Нападающий Интера открыл счет на 16-й минуте. Этот мяч стал для 28-летнего аргентинца знаковым не только в контексте текущего сезона, но и с точки зрения клубной истории в чемпионате Италии. Благодаря голу в ворота Кремонезе Мартинес довел свой показатель до 128 забитых мячей за Интер в Серии А и сравнялся по этому показателю с легендарным Алессандро Альтобелли.

Таким образом Лаутаро теперь делит четвертое место в списке лучших бомбардиров Интера в Серии А. Выше в историческом рейтинге остаются лишь трое футболистов: Джузеппе Меацца, забивший 197 голов, Бенито Лоренци со 138 мячами и Стефано Ньерс, у которого 133 гола. То есть Мартинесу не хватает всего нескольких результативных ударов, чтобы подняться ещё выше и приблизиться к тройке лучших.

В текущем сезоне Лаутаро демонстрирует стабильную результативность во всех турнирах. На его счету 31 сыгранный матч, 17 голов и 4 результативные передачи.