Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, доволен ли он своей карьерой.

Доволен, но могло быть и больше. Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Я считаю, что это все может быть впереди. Ну, у меня не как у игрока. Не как у тренера, а как функционера.

Хотелось бы поиграть на европейском уровне, хотелось бы, если бы был шанс, поиграть в Монако. Когда я был на просмотре в Майнце и Фейеноорде, я понимал, что на то время я спокойно мог играть в европейском клубе – как Монако, так и Боруссия Дортмунд, – мог адаптироваться под их стиль и всё остальное. Думаю, это могло бы дать какой-то толчок мне дальше развиваться.

Когда-то Лобановский говорил: 5-7 лет на одном месте – это уже слишком много, нужно что-то менять, потому что тебе нужно найти мотивацию в себе. То, что тренер умеет это делать – это хорошо, а ты в себе, что ты должен доказывать? 8 или 9 раз чемпион Украины – и что?

Если ты выиграл Лигу чемпионов – тебе всё равно нужно куда-то переходить, мотивация должна быть у тебя. Новый клуб, адаптация, новый стиль игры. Чем сильнее соперник, тем мне было легче и интереснее, потому что я тренировался всю жизнь для того, чтобы проявить свои лучшие качества. Нужно это делать – и уровень твой сразу вырастает.