Ващук – о матче Франция – Украина: «Когда мы играли, такого же не было»
Сине-желтые резервным составом без шансов проиграли именитому сопернику
около 7 часов назад
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мыслями о поражении в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4).
Когда мы играли, такого же не было. Резервный, не резервный состав... Когда был отбор, то, наверное, мы все игры играли одним составом. Чемпионат Украины, Кубок, сборная, Лига чемпионов — все одним составом.
Сегодня мне непонятны эти вещи. То, что УЕФА делает такие вещи, что играют через два на третий день… Сегодня УЕФА и ФИФА используют футболистов в своих целях. Это очень плохо.
Что касается первого пенальти, многие говорят, что там была прямая нога. Ну такое, если посмотреть по ВАР. Но это, во-первых, решение судьи. Если он не дал, значит, по его мнению, не было.
Что касается пенальти в наши ворота, то было явно видно, что Михавко наступил. То есть там можно ВАР и не пересматривать. В целом, это неосторожность, не знаю.
Ну было тяжело отыгрываться после первого гола. Ведь хоть [до пропущенного] держали оборону и играли, надеясь, что всё-таки игра как-то поменяется, но оно шло к логическому завершению. Что и произошло. А дальше уже такое, – резюмировал Ващук в интервью ua.tribuna.com.
