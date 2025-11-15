Когда мы играли, такого же не было. Резервный, не резервный состав... Когда был отбор, то, наверное, мы все игры играли одним составом. Чемпионат Украины, Кубок, сборная, Лига чемпионов — все одним составом.

Сегодня мне непонятны эти вещи. То, что УЕФА делает такие вещи, что играют через два на третий день… Сегодня УЕФА и ФИФА используют футболистов в своих целях. Это очень плохо.

Что касается первого пенальти, многие говорят, что там была прямая нога. Ну такое, если посмотреть по ВАР. Но это, во-первых, решение судьи. Если он не дал, значит, по его мнению, не было.

Что касается пенальти в наши ворота, то было явно видно, что Михавко наступил. То есть там можно ВАР и не пересматривать. В целом, это неосторожность, не знаю.

Ну было тяжело отыгрываться после первого гола. Ведь хоть [до пропущенного] держали оборону и играли, надеясь, что всё-таки игра как-то поменяется, но оно шло к логическому завершению. Что и произошло. А дальше уже такое, – резюмировал Ващук в интервью ua.tribuna.com.