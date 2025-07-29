Легендарный нападающий Динамо, а ныне главный тренер узбекского Андижана Максим Шацких в интервью сайту Украинский футбол высказался о перспективах 20-летнего центрального защитника киевлян Тараса Михавка.

— Всё в его руках. Но знаете, для его прогресса в Динамо прежде всего должна быть здоровая конкуренция. Только в таком случае он будет расти, а прибавлять ему нужно.

С учётом тех матчей прошлого сезона, которые я видел, честно говоря, у меня немало вопросов к Михавке. И по качеству игры, и по тактическим моментам, и по некоторым нюансам. Тарасу нужно очень много работать над собой — вот и всё.

А кто его хвалил? Я такого не слышал и не читал. Если его хвалили, то он должен психологически правильно на это реагировать. То есть не обращать внимания на похвалу, а работать, работать и ещё раз работать. Каждый день качественно делать своё дело.