Сергей Стаднюк

Президент Динамо Игорь Суркис не подтвердил информацию о том, что французский Марсель делал предложение в размере 15 миллионов евро по защитнику киевлян Тарасу Михавко.

Это все слухи. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавку, – заявил Суркис в комментарии BLIK.ua. Игорь Суркис

Ещё более категоричным был директор медиа-департамента Динамо Андрей Шахов-младший.

Інформація не відповідає дійсності, – зазначив Шахов в коментарі Tribuna.com. Андрей Шахов-младший

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и наблюдать за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Ранее ожиданиями от матча-ответа против Хамруна поделился главный тренер Динамо Александр Шовковский.