Глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль отреагировала на информацию о несдаче физических тестов рядом рефери, которые готовились под украинскую Премьер-лигу.

Завершились учебно-тренировочные сборы украинских арбитров. Также была сдача фитнес-теста ФИФА. Есть арбитры, которые успешно сдали эти тесты, а есть те, чья форма требует улучшения. Футбольные тренеры должны хорошо понимать специфику подготовки к сезону. Некоторые футболисты могут подойти в лучших кондициях, а некоторые — в худших. Это рабочий процесс.

У нас работать на поле будут только те, кто успешно прошел фитнес-тест. Остальные же имеют возможность согласно всем правилам и рекомендациям работать арбитрами VAR. Они могут улучшить свою физическую форму и снова попробовать пройти тестирование, это также предусмотрено всеми нормами и соответствует требованиям. Хочу подчеркнуть, что все правила будут четко выполняться и работать будут только те, кто соответствует всем требованиям, — сообщила Монзуль в комментарии Tribuna.com.