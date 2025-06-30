Легенда Реала восстановился после тяжелой травмы
Футболист может сыграть за мадридцев в ближайшем матче
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Испанский защитник Реала Дани Карвахаль заявил, что готов вернуться на поле после восьмимесячного отсутствия.
Он получил серьезные травмы правой передней крестообразной связки, боковой коллатеральной связки колена и подколенного сухожилия в матче девятого тура Ла Лиги сезона 2024/25 против Вильярреала.
«Я принял этот вызов с первого дня. Я знал, что это долгий процесс, в котором нужно быть терпеливым на каждом этапе.
Лично я чувствую себя очень хорошо. Правда, не знаю, буду ли завтра в составе», – сказал Карвахаль в интервью Mundo Deportivo.
Не исключено, что он вернется на поле во вторник в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира против Ювентуса.