Испанский защитник Реала Дани Карвахаль заявил, что готов вернуться на поле после восьмимесячного отсутствия.

Он получил серьезные травмы правой передней крестообразной связки, боковой коллатеральной связки колена и подколенного сухожилия в матче девятого тура Ла Лиги сезона 2024/25 против Вильярреала.

«Я принял этот вызов с первого дня. Я знал, что это долгий процесс, в котором нужно быть терпеливым на каждом этапе.

Лично я чувствую себя очень хорошо. Правда, не знаю, буду ли завтра в составе», – сказал Карвахаль в интервью Mundo Deportivo.