Павел Василенко

Южнокорейский футболист Сон Хын Мин покидает Тоттенхэм после десяти лет работы. Капитан команды объявил об этом на пресс-конференции в Сеуле, где он находится в предсезонном турне с клубом Английской Премьер-лиги.

Сон перешел в Тоттенхэм из леверкузенского Байера в 2015 году и провел за клуб из северного Лондона 454 матча, забив 173 гола.

«Прежде чем мы начнем пресс-конференцию, я хочу сказать, что решил покинуть клуб этим летом. Это было самое сложное решение, которое я принимал в своей карьере. У меня замечательные воспоминания, но мне нужна новая обстановка, чтобы двигаться дальше. Мне нужны перемены и новый вызов, десять лет – это долгий срок. Я приехал в Северный Лондон в 23 года, а отсюда ухожу взрослым мужчиной и очень горжусь собой. Надеюсь, все поймут мой переезд».

Он выиграл свой первый трофей с Тоттенхэмом в мае, когда вместе со своими товарищами по команде праздновал победу над Манчестер Юнайтед со счётом 1:0 в финале Лиги Европы УЕФА. Этот триумф сыграл важную роль в его решении.

«После этой победы я почувствовал, что достиг здесь всего, чего мог. Думаю, сейчас самое время принять решение уйти», – сказал Сон, чей контракт действует до 2026 года.

Его долгосрочный вклад в Тоттенхэм также отметил новый тренер клуба Томас Франк.

«Он настоящая легенда Тоттенхэма во всех аспектах и одна из выдающихся личностей, когда-либо игравших в Премьер-лиге. Лично я с удовольствием поработал бы с таким фантастическим человеком и игроком».

В воскресенье Сон будет капитаном Тоттенхэма в товарищеском матче против Ньюкасл в Сеуле, который может стать его последней игрой за давнего работодателя.

По данным агентства DPA, Лос-Анджелес из MLS является основным кандидатом на подписание Сона.