Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги написал заявление об отставке. Об этом сообщает Footmercato, отмечая, что решение специалиста стало следствием поражения в финале Кубка африканских наций, где марокканцы минимально уступили Сенегалу со счётом 0:1.

По данным источника, 50-летний наставник не настроен продолжать работу с национальной командой даже несмотря на то, что до старта ЧМ-2026 остаётся меньше шести месяцев. То есть речь идёт о потенциально очень резком изменении перед главным турниром цикла, которое может повлиять как на подготовку, так и на стабильность в коллективе.

Впрочем, окончательная судьба отставки ещё не решена. Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) пока не сообщила, примет ли заявление Реграги, и, по информации источника, вопрос остаётся открытым. Дополнительным фактором может стать позиция футболистов: подчёркивается, что игроки сборной поддерживают тренера, что может подтолкнуть федерацию к попыткам сохранить его на посту.

Реграги возглавляет Марокко с 2022 года и за это время достиг с командой исторических результатов. Под его руководством марокканцы дошли до полуфинала чемпионата мира, став одной из главных сенсаций турнира, а также впервые с 2004 года пробились в финал Кубка африканских наций.