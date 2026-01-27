Сергей Разумовский

Энцо Алвес подписал свой первый профессиональный контракт с мадридским Реалом. Он является сыном легендарного бразильского экс-защитника Марсело. Для юного футболиста это означает переход на новый этап карьеры и официальный статус профессионала в структуре одного из самых титулованных клубов мира.

О соглашении сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По его информации, в Реале высоко оценивают потенциал Алвеса, видят в нём перспективного исполнителя и рассматривают как часть долгосрочного проекта по развитию молодых талантов и постепенному их введению в первую команду.

Марсело, отец Энцо, является одним из символов современной эпохи Реала. В составе мадридцев он провел 546 матчей, забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи, а также выиграл 25 трофеев, в том числе пять раз триумфировал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин решил покинуть клуб.