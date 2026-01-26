Мадридский Реал сообщил главному тренеру Альваро Арбелоа, что остановить уход Андрея Лунина уже невозможно.

По информации El Nacional, украинский голкипер окончательно принял решение сменить клуб после завершения сезона.

26-летний вратарь недоволен ролью запасного и считает, что его заслуги не получили должного признания, несмотря на стабильную игру на высоком уровне. Лунин уже сообщил руководству сливочных о намерении начать новый этап карьеры.

В этом сезоне Андрей провел три матча за Реал (один в Лиге чемпионов и два в Кубке Испании), пропустив восемь голов.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в список футболистов, которые не нужны Реалу.