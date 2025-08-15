Павел Василенко

Бывший вратарь Челси и сборной Чехии Петр Чех объявил в Instagram, что разводится со своей женой Мартиной после 26 лет брака.

«Нам печально объявлять, что мы разводимся после 26 лет», — сказал 43-летний чех, добавив, что они остаются лучшими друзьями и гордятся своими двумя детьми — дочерью Адэлой и сыном Дамианом.

Они поженились в 2003 году, и в годы активной карьеры Чеха жили преимущественно в Лондоне, где голкипер играл за Челси и Арсенал.

По имеющейся информации, Мартина управляет собственным фитнес-центром, тогда как Чех с момента завершения карьеры в 2019 году занимается разнообразной деятельностью, от хоккея до велоспорта и игры на барабанах.

Дочь Адэла и сын Дамиан в последние годы стали более заметными в футболе. 16-летний Дамиан, как и его отец, является вратарем, тогда как Адэла играет в защите. Обоих сейчас можно увидеть в молодежных командах лондонского Фулхэма.

Петр Чех — один из самых успешных чешских футболистов в истории. Он по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, четыре раза выигрывал Английскую Премьер-лигу и пять раз Кубок Англии.

Чех провел 124 матча за сборную Чехии, что является национальным рекордом. Девять раз его выбирали футболистом года Чехии.