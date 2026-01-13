Легенде Шахтера официально указали на дверь в Черноморце
Инша из двух пока остается
около 5 часов назад
Александр Кучер. Фото: ФК Черноморец
43-летний украинский специалист Александр Кучер покинул должность главного тренера Черноморца. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По обоюдному согласию сторон было принято решение о прекращении контракта между ФК «Черноморец» и главным тренером команды «моряков» Александром Кучером. Наш клуб благодарен Александру Николаевичу за время плодотворного сотрудничества.
В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Желаем тренеру успехов в дальнейшей карьере!
Ранее сообщалось, что на место Кучера в Черноморец вновь вернется Роман Григорчук.