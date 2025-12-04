Легионер Динамо покинул Украину
Футболист сделал заявление в соцсетях
около 4 часов назад
Колумбийский правый вингер киевского Динамо Анхель Торрес покинул расположение столичной команды еще до начала зимнего межсезонья и отправился в Португалию.
Судя по отметке геолокации, Торрес отправился в Португалию.
«Раненый лев – всё равно лев», – написал Торрес в своих соцсетях.
Анхель в сезоне 2025/26 годов провел за киевскую команду всего две официальные игры: без результативных действий.
После 14-ти туров Динамо имеет в активе 20 зачетных баллов и занимает седьмую позицию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Отставание от первой позиции, на которой находится донецкий Шахтер, уже достигает 11 очков.
