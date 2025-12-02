Дебютный поединок Игоря Костюка на должности главного тренера Динамо завершился поражением от СК Полтава со счетом 1:2 в рамках 14-го тура УПЛ. Этот результат сделал Костюка первым наставником киевлян, который начал работу с неудачи в чемпионате Украины.

До этого все 14 предыдущих тренеров Динамо выигрывали свои стартовые матчи в Премьер-лиге, тогда как трое — Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко и Леонид Буряк — начинали с ничьих. Проигрыш от Полтавы стал исключительным случаем для киевского клуба.

После 14 туров Динамо имеет 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата, донецкого Шахтера, уже составляет 11 очков.

В следующем туре киевская команда сыграет на выезде с новичком элитного дивизиона — Кудривкой. Матч состоится в Киеве на Оболонь Арене 6 декабря, начало — в 18:00.