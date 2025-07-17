Легионер Кривбаса отправился в аренду
Футболист будет выступать в Молдове
43 минуты назад
Фото: ФК Кривбасс
Кривбасс объявил о переходе в аренду бразильского полузащитника Маттео Аморозо.
22-летний игрок проведет новый сезон в составе команды Зимбру из Молдовы. Клуб имеет возможность выкупить контракт Аморозо следующим летом.
За прошлый сезон Аморозо провел 14 матчей.
Маттео является сыном известного в прошлом форварда сборной Бразилии Марсио Аморозо.
На данный момент Зимбру занимает пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона Молдовы, набрав шесть очков в четырех матчах.
Ранее сообщалось, что Кривбасс подписал венесуэльского вингера.
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