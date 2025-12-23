Киевское Динамо во время зимнего трансферного окна не планирует активных усилений состава. По информации комментатора и журналиста Игоря Цыганыка, новый главный тренер команды Игорь Костюк намерен сделать ставку на молодых игроков из клубной академии, с которыми он ранее работал в составе команды U-19.

Не исключено, что из аренды вернутся Малыш и Саленко— оба футболиста могут отправиться с командой на зимние тренировочные сборы. Кроме того, клуб рассчитывает сохранить Валентина Рубчинского, который достойно проявил себя в матчах под руководством Костюка. С высокой вероятностью стороны продолжат контракт.

При этом ситуация с Торресом и Диалло остается неопределенной. Окончательное решение по этим легионерам тренерский штаб планирует принять после завершения зимних сборов.

Добавим, что Динамо закончил осенний отрезок этого сезона УПЛ на четвертой позиции турнирной таблицы, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что Шапаренко продлит контракт с Динамо, чтобы киевский клуб получил миллионы.