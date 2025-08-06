Гамбург интересуется грузинским защитником донецкого Шахтера Георги Гочолеишвили. Об этом сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, между клубами уже существует полная договорённость по поводу перехода 24-летнего футболиста. Сам игрок также согласился на смену команды, ему осталось лишь пройти медицинский осмотр.

Отмечается, что подписание состоится на правах годичной аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за Копенгаген, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока национальной сборной Грузии в 2,5 млн евро.