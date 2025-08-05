Павел Василенко

Шахтер отклонил первое предложение Ромы по своему бразильскому универсальному игроку атаки Эгиналду, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Предложенная римлянами сумма за 20-летнего игрока была меньше 15 миллионов евро, которые хочет получить донецкий клуб.

Отмечается, что Рома активно интересуется форвардом «горняков», поскольку хочет усилить линию атаки.

Эгиналду перешел в Шахтер в июле 2023 года из Васку Да Гама за 3,5 миллиона евро, подписав контракт на пять лет.

Напомним, что за Рому выступает украинский форвард Артем Довбык, который может покинуть команду этим летом.