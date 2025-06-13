Леоненко: «Ванат никому не нужен»

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Blik.ua высказался относительно игры Владислава Ваната и Владимира Бражко в составе молодежной сборной Украины против Дании (2:3) в матче первого тура чемпионата Европы-2025.

«Почему Ванат, Бражко и Ярмолюк не смогли сделать результат? Это такие звезды, что сами себя назначили. У нас лучший бомбардир чемпионата Ванат никому не нужен, только пишут, что им все интересуются. Такое ощущение, что все клубы АПЛ ждут на Ваната. Это уже второй наш лучший бомбардир, который никому не нужен. Первым был Кулач. Кто-то его помнит?

Поэтому не стоит удивляться, что Ванат и Бражко плохо играют даже на молодежном уровне. О них только пишут, что они классные, а на самом деле они такими не являются. Интересно, сколько будет стоить Ванат после игры с Данией?»