Александр Сукманский

Леванте пережил тяжелое разочарование на стадионе «Вальекас», сыграв вничью 1:1 с Райо Вальекано. Команда осталась на пять очков от зоны спасения, имея в запасе всего 10 матчей.

Гости доминировали в первом тайме. Молодой нападающий Карлос Эспи, ставший главным архитектором возрождения Леванте, открыл счет на последней минуте первого тайма, замкнув головой подачу Икера Лосады.

В начале второго тайма ситуация для Райо ухудшилась: Нобель Менди получил вторую желтую карточку за умышленную игру рукой и оставил свою команду в меньшинстве.

Леванте был близок к победе – на 90-й минуте голкипер Мэтью Райан совершил невероятный двойной сейв. Однако на 94-й минуте Пате Сисс беспрепятственно замкнул передачу на дальней штанге и сравнял счет.

Эта ничья остановила ренессанс Леванте и дала Райо Вальекано важное очко в борьбе за сохранение места в Ла Лиге.

Райо Вальекано теперь выиграл лишь один из последних 10 матчей чемпионата, сыгранных в понедельник.