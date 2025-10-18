Павел Василенко

Скандал вокруг переноса матча Барселона – Вильярреал в Майами набирает обороты.

После волны протестов футболистов испанской Ла Лиги стало известно, как на ситуацию отреагировали игроки каталонского гранда.

По данным Cadena SER, футболисты Жироны – соперника Барселоны в этом туре – примут участие в символическом протесте, отказавшись начинать игру после стартового свистка в течение нескольких секунд.

И хотя Барселона официально не присоединяется к протесту, клуб решил уважать позицию соперников и не будет атаковать в это время.

Таким образом, команда займет нейтральную позицию, не выступая открыто против Ла Лиги, но и не игнорируя солидарность футболистов.

Матч Жирона – Барселона стартует сегодня в 17:15. Ожидается, что стартовые минуты игры пройдут в тишине – как знак недовольства решением Ла Лиги провести матч чемпионата Испании в США.

За Жирону выступают три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.