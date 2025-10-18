Барселона приняла решение по громкому протесту – Ла Лига будет недовольна
Сегодня пройдет каталонское дерби
около 1 часа назад
Скандал вокруг переноса матча Барселона – Вильярреал в Майами набирает обороты.
После волны протестов футболистов испанской Ла Лиги стало известно, как на ситуацию отреагировали игроки каталонского гранда.
По данным Cadena SER, футболисты Жироны – соперника Барселоны в этом туре – примут участие в символическом протесте, отказавшись начинать игру после стартового свистка в течение нескольких секунд.
И хотя Барселона официально не присоединяется к протесту, клуб решил уважать позицию соперников и не будет атаковать в это время.
Таким образом, команда займет нейтральную позицию, не выступая открыто против Ла Лиги, но и не игнорируя солидарность футболистов.
Матч Жирона – Барселона стартует сегодня в 17:15. Ожидается, что стартовые минуты игры пройдут в тишине – как знак недовольства решением Ла Лиги провести матч чемпионата Испании в США.
За Жирону выступают три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.