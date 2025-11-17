Сергей Разумовский

В 16-м туре украинской Первой лиги Левый Берег на родных стенах разгромил Агробизнес.

Хозяева при равенстве очков принимали одного из прямых конкурентов в борьбе за места в верхней части таблицы. Команда стремилась к реваншу за поражение в первом круге и имела шанс выйти на единоличное третье место.

Хозяева активно начали матч и открыли счет уже на 10-й минуте: после комбинации с участием Флоренцио и Диего Шастал успел первым на добивание. До перерыва Левый Берег удвоил преимущество благодаря точному удару Воробчака с левого фланга. В начале второго тайма он же довел счет до 3:0, завершив быструю атаку после передачи Сиднея.

На 84-й минуте Галоян довел счет до 4:0, сыграв первым на добивании после сейва Хмеловского. Гости ответили лишь голом престижа: после навеса справа Сёмка головой установил окончательный счет 4:1.

Левый Берег продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей и впервые с четвертого тура поднялся выше четвертой позиции. Киевляне набрали 33 очка и вошли в тройку лидеров. Агробизнес (30) остался пятым.

Первая лига, 16-й тур

Левый Берег – Агробизнес 4:1

Голы: Шастал, 14, Воробчак, 39, 53, Галоян, 84 – Сёмка, 86