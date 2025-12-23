Сергей Разумовский

Универсальный атакующий игрок лондонского Арсенала Кай Хаверц восстановился после травмы и вернулся к тренировочному процессу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Из-за травмы в нынешнем сезоне Хаверц сыграл лишь один матч – против Манчестер Юнайтед в стартовом туре АПЛ. При этом точные сроки его возвращения на поле в официальных матчах пока не уточняются.

So good to see you out there, Kai ❤️



Head to Inside Training to see Havertz's return, shooting drills and more 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 23, 2025

Кай Хаверц выступает за Арсенал с 2023 года и за это время уже успел провести за лондонский клуб 88 матчей в различных турнирах. За этот период немецкий нападающий набрал 42 результативных действия: забил 29 мячей и сделал 13 голевых передач, регулярно внося вклад в атакующую игру команды.

