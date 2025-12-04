Сергей Разумовский

Буковина подвела итоги футбольного 2025 года домашним матчем против Пробоя, в котором одержала победу со счетом 3:1. Этот результат позволил команде уйти на зимний перерыв в статусе зимнего чемпиона Первой лиги, участника четвертьфинала Кубка Украины и единственного украинского клуба, который в текущем сезоне еще не потерпел поражений в официальных матчах. Кроме того, по количеству забитых мячей Буковина входит в число самых результативных команд среди европейских лиг.

По информации пресс-службы клуба, команда соберется в полном составе уже после рождественских и новогодних праздников – 20 января. В первые дни зимних сборов игроки традиционно пройдут комплексное медицинское обследование, чтобы проверить состояние здоровья и убедиться в отсутствии противопоказаний к интенсивным нагрузкам. После этого Буковина начнет полноценную подготовку к весенней части сезона.

Зимняя подготовка будет состоять из четырех этапов. Первый зимний сбор пройдет в Черновцах. В начале февраля команда отправится на Закарпатье, где проведет второй и третий этапы учебно-тренировочных сборов, которые продлятся до начала марта. После кубкового матча с ЛНЗ, базовая дата которого – 4 марта, Буковина снова вернется на Закарпатье. Там в течение 12 дней команда будет готовиться непосредственно к возобновлению чемпионата в Первой лиге.

Более детальный план зимних сборов, а также список запланированных контрольных матчей клуб обнародует дополнительно на своем официальном сайте и в социальных сетях. В настоящее время Буковина возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея 48 очков после 18 сыгранных матчей, и остается единственной украинской командой без поражений в этом сезоне. Преимущество над ближайшим преследователем, киевским Левым Берегом, составляет девять очков.