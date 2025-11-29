Сергей Разумовский

Завершились все матчи игрового дня субботы, 29 ноября, в 18-м туре украинской Первой лиги.

Чернигов завершил год минимальной победой над Прикарпатьем-Благо. Хозяева с первых минут больше контролировали мяч, постепенно поджимая соперника к его воротам. Преимущество воплотилось в гол на 32-й минуте, когда Мироненко удачно завершил одну из атак черниговцев. После этого команда грамотно сыграла в защите и удержала минимальное преимущество до финального свистка.

Подолье разгромило Металлург. Уже на 14-й минуте Шаврин открыл счет, задав тон дальнейшей игре. До перерыва хозяева удвоили преимущество благодаря точному удару Азизова. Во втором тайме Подолье продолжило контролировать ход матча и окончательно сняло все вопросы о победителе после гола Николышина на 60-й минуте.

Буковина попрощалась со своими болельщиками в этом году уверенной победой над Пробоем. Команда Сергея Щищенко активно начала матч и до перерыва повела благодаря точному удару Дахновского после прострела Груши. На старте второго тайма черновчане быстро довели счет до 3:0 благодаря дублю Пидлепенца, один из его мячей стал 600-м голом клуба в Первой лиге. В конце поединка Пробой забил гол престижа, но хозяева уверенно довели игру до победы и ушли на зимнюю паузу лидером.

Ворскла не оставила шансов Черноморцу, оформив сенсационный разгром. Хозяева шокировали одесситов молниеносным стартом: на 2-й минуте Андрущенко открыл счет, а уже на 11-й Прихна удвоил преимущество. После такого начала Ворскла уверенно контролировала игру, а во втором тайме Кораблин довел счет до разгромного, ошеломив фаворита.

Черноморец остался с 38 очками. Некогда лидер Первой лиги уже вылетел из зоны прямой путевки в УПЛ, пропустив туда Левый Берег. Безусловным фаворитом на титул является Буковина (48).

Первая лига, 18-й тур

Чернигов – Прикарпатье-Благо 1:0

Гол: Мироненко, 32

Подолье – Металлург 3:0

Голы: Шаврин, 14, Азизов, 40, Николышин, 60

Буковина – Пробой 3:1

Голы: Дахновский, 37, Пидлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89

Ворскла – Черноморец 3:0

Голы: Андрущенко, 2, Прихна, 11, Кораблин, 61