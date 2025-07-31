Киевское Динамо официально получит небольшую паузу перед выступлениями в квалификации Лиги чемпионов. Встреча с львовским Рухом в рамках 2-го тура УПЛ состоится на день раньше — в пятницу, 8 августа.

Матч назначен на 18:00. Об этом сообщает Дирекция Украинской Премьер-лиги, которая утвердила даты проведения поединков второго тура чемпионата.

Такое решение принято с учетом еврокубковой нагрузки столичного клуба. Уже 12 августа бело-голубые должны сыграть на Кипре против Пафоса — это будет первый матч следующего этапа квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне успешно преодолели второй раунд отбора, не оставив шансов мальтийскому Хамрун Спартанс. Подопечные Александра Шовковского одержали две победы с общим счетом 6:0.

Второй тур УПЛ продлится с 8 по 11 августа включительно.