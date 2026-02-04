Нападающий Динамо U-19 Матвей Пономаренко рассказал о сборах с первой командой перед матчем 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Атлетико. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

У нас было два выходных, успел немного восстановиться, расслабиться, отдохнуть и выспаться, ведь у нас на сборах ранний подъем – в 8.00 утра. Теперь с новыми силами продолжим готовиться ко второму микроциклу и второй части сезона.

От тренировки хорошие впечатления, чувствую себя отлично, потому что отдохнул. Мы с новыми силами вошли в новый микроцикл, поэтому, думаю, все чувствуют себя хорошо и имеют хорошее настроение. Сегодня сначала был зал, ведь после отдыха нужно было делать функциональную работу и упражнения на мышцы кора. Затем вышли на поле, отработали пасинг, удержание мяча с заданиями, словом, проделали хорошую работу.

А в конце занятия немного пробежались, чтобы набрать километраж и получить хорошую нагрузку. Наверное, самое интенсивное занятие, ведь, как я уже сказал, в конце мы еще бегали, а раньше такого не было. Так что да, если брать одну тренировку в целом, она была самой интенсивной.

Команда уже в неплохом функциональном состоянии. Мы и тест бегали с самого начала, поэтому команда, в принципе, готова. Но у нас еще есть две недели, чтобы полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата. В течение этого времени хорошо поработаем, потому что тренировки дважды в день плюс контрольные игры.

Наберем оптимальные кондиции и, надеюсь, будем в отличной форме. Доволен собой на процентов 70, ведь еще нужно добавлять.