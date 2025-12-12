Павел Василенко

В пятницу, 12 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо узнало своего соперника на данной стадии соревнований. Им стал мадридский Атлетико, который на «Этапе лиги» занял 7 место из 32 участников. Будущий поединок будет домашним для киевской команды и состоится 3-4 февраля следующего года.

Напомним, Динамо преодолело два раунда по «Пути чемпионов», победив шведскую Броммапойкарну (1:0 дома, 2:1 на выезде) и шотландский Хиберниан (1:0 дома, 1:1 на выезде).

Что касается будущего соперника бело-синих, то Атлетико в шести матчах «Этапа лиги» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и уступил (разница мячей - 16:8).