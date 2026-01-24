Сергей Разумовский

Эвертон на официальном уровне объявил о продлении сотрудничества с Джеймсом Гарнером. Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний английский опорный полузащитник подписал новый контракт, который закрепляет его будущее на несколько следующих сезонов.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на 4,5 года и будет действовать до июня 2030 года. Финансовые условия продления контракта стороны не раскрывают, однако сам факт долгосрочного соглашения свидетельствует о том, что в Эвертоне рассчитывают на Гарнера как на важного игрока средней линии и одного из футболистов, вокруг которых будет строиться кадровый костяк команды.

В текущем сезоне Гарнер стабильно получает игровое время и уже провел 25 матчей за Эвертон во всех турнирах. Опорник используется как в функциях разрушителя атак соперника, так и в работе с мячом во время начала позиционных атак, поэтому его роль в балансе между обороной и продвижением мяча остается заметной.

