Стала известна оценка украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко за матч 22 тура Английской Премьер-лиги против Астон Виллы.

Мерсисайдцы одержали гостевую победу со счётом 1:0, а Миколенко сыграл весь матч в стартовом составе своей команды. Порталы статистики оценили его действия: SofaScore дал 6,7 балла, а WhoScored - 6,8.

Лучшим по версии SofaScore стал вратарь Эвертона Джордан Пикфорд с пятью сейвами и отметкой 8,6. WhoScored выделил Джеймса Гарнера, дав ему оценку 7,9.

После этой победы Эвертон поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ с 32 очками после 22 матчей. В этом сезоне Миколенко провёл 22 встречи за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.