Черкасский ЛНЗ завершил трансферные переговоры с Кривбассом по переходу двух ведущих полузащитников команды. В состав лидера УПЛ присоединятся Егор Твердохлеб и Артур Микитишин.

Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, с обоими футболистами уже согласованы личные условия контрактов. Полузащитники подписали долгосрочные соглашения с минимальным сроком действия четыре года.

Отмечается, что сумма двух трансферов составила для ЛНЗ менее 2 миллионов евро. Таким образом, черкасский клуб серьезно усилил среднюю линию накануне второй части сезона.

Кроме того, руководство ЛНЗ планирует продолжить работу на трансферном рынке.

На зимний перерыв чемпионата Украины ЛНЗ ушел на первом месте турнирной таблицы. Шахтер уступает черкасскому клубу по результату очной встречи.