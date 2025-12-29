Сергей Разумовский

Защитник Барселоны и сборной Уругвая Рональд Араухо 29 декабря должен был снова присоединиться к командным тренировкам каталонского клуба. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уточняя, что возвращение футболиста ожидается уже на ближайшем занятии.

Напомним, в начале декабря 26-летний центрбек обратился к клубу с просьбой предоставить ему время для ментального восстановления. После паузы Араухо, по данным Романо, планируют задействовать во время открытой тренировки: он должен выйти к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл за Барселону 15 матчей во всех турнирах. В них футболисту удалось отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее Роберт Левандовский объяснил, почему Барселона просила его не забивать голы в конце чемпионского сезона.