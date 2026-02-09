Сергей Разумовский

Левый защитник Интера Федерико Димарко приблизился к подписанию нового контракта с клубом, который может действовать до 2030 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что миланцы уже работают над продлением соглашения с футболистом и параллельно планируют повысить ему зарплату. Сам Димарко, по данным источника, в первую очередь заинтересован остаться в Интере, а действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года.

Димарко является воспитанником клуба. Летом 2017 года Интер продал его швейцарскому Сьону за 3,91 млн евро, но уже через год вернул обратно, выкупив за 5 млн.

В текущем сезоне Федерико демонстрирует высокую результативность для защитника. Он провел 31 матч за Интер, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

Ранее Димарко был признан лучшим игроком месяца в Серии А.