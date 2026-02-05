Известно, кто стал игроком месяца в Серии А
Награда отправилась в Милан
около 2 часов назад
Федерико Димарко/фото: Интер
Защитник миланского Интера Федерико Димарко стал обладателем награды «Игрок месяца» Серии А. В онлайн-голосовании болельщиков он опередил Лоренцо Коломбо из Дженоа, Джонатана Давида из Ювентуса, Анастасиоса Дувикаса из Комо, Николу Крстовича из Аталанты и Адриена Рабьо из Милана.
В январе Димарко провел пять из шести матчей Интера, забил три гола и сделал три результативные передачи. В целом за сезон защитник сыграл 30 матчей, отметившись шестью голами и десятью ассистами.
Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая Милан на пять очков. Следующий матч нерадзурри проведут 8 февраля против Сассуоло.
