Защитник миланского Интера Федерико Димарко стал обладателем награды «Игрок месяца» Серии А. В онлайн-голосовании болельщиков он опередил Лоренцо Коломбо из Дженоа, Джонатана Давида из Ювентуса, Анастасиоса Дувикаса из Комо, Николу Крстовича из Аталанты и Адриена Рабьо из Милана.

When the flank becomes a symbol of quality and volume of play.



Federico Dimarco is the @EASPORTSFC Player of the Month for January.

Now in #FC26#POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/T2JdoIYCmi — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 5, 2026

В январе Димарко провел пять из шести матчей Интера, забил три гола и сделал три результативные передачи. В целом за сезон защитник сыграл 30 матчей, отметившись шестью голами и десятью ассистами.

Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая Милан на пять очков. Следующий матч нерадзурри проведут 8 февраля против Сассуоло.

Ранее сообщалось, что голкипер Тоттенхема начал переговоры с Интером.