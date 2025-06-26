Лидер ПСЖ будет готов сыграть против Интер Майами после травмы
Матч состоится в воскресенье, 29 июня
около 3 часов назад
Вингер Пари Сен-Жермен Усман Дембеле близок к возвращению на поле после травмы. Из-за травмы француз пропустил все три матча парижан в групповом раунде Клубного чемпионата мира.
По информации журналиста Адриана Шантегреле, 28-летний футболист уже почти набрал оптимальную физическую форму и готов выйти на поле в матче 1/8 финала против Интер Майами, который состоится в воскресенье.
Команда Луиса Энрике заняла первое место в своей группе, набрав шесть очков и опередив Ботафого и Атлетико по дополнительным показателям.
В этом сезоне Дембеле провел 49 матчей во всех турнирах, отметился 33 забитыми мячами и сделал 15 результативных передач, что делает его одним из ключевых игроков ПСЖ.
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