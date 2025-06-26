Вингер Пари Сен-Жермен Усман Дембеле близок к возвращению на поле после травмы. Из-за травмы француз пропустил все три матча парижан в групповом раунде Клубного чемпионата мира.

По информации журналиста Адриана Шантегреле, 28-летний футболист уже почти набрал оптимальную физическую форму и готов выйти на поле в матче 1/8 финала против Интер Майами, который состоится в воскресенье.

Команда Луиса Энрике заняла первое место в своей группе, набрав шесть очков и опередив Ботафого и Атлетико по дополнительным показателям.

В этом сезоне Дембеле провел 49 матчей во всех турнирах, отметился 33 забитыми мячами и сделал 15 результативных передач, что делает его одним из ключевых игроков ПСЖ.