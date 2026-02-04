Сергей Разумовский

Полузащитник Шахтера Педриньо поделился тем, как война в Украине влияет на повседневную жизнь команды и его собственную семью. Бразилец признал, что нынешние условия трудно объяснить тем, кто не находится внутри страны.

Это нелегко. Только те, кто здесь, знают, насколько это тяжело. Это влияет на нас на поле, ведь у нас нет постоянного дома: в один день мы в одном месте, на следующий — в другом. Логистика очень изнуряющая: иногда это шесть часов автобусом до Львова, а потом еще семь — до Польши на матч еврокубков. Арда Туран умен и часто ротирует состав именно из-за этого. Мы ставим в приоритет чемпионат Украины, ведь он дает нам доступ в Лигу чемпионов. Но все мы надеемся, что война скоро закончится, — передает слова Педриньо Flashscore. Педриньо

Отдельно Педриньо рассказал о семейной стороне вопроса. Первый год он провел в Украине один, опасаясь за безопасность близких. Он признался, что психологически тяжело уезжать на матчи в Польшу или другие страны, понимая, что дети остаются в Украине и находятся под риском.

Я провел год в одиночестве из предосторожности. Тяжело ехать в Польшу, зная, что твои дети остаются в Украине и подвергаются риску. Но через год я привез свою жену, детей, сестру и тетю. Родители тоже приезжали, но уехали, потому что испугались. Сейчас в феврале, когда мы вернемся в Украину, мне придется пересмотреть логистику, чтобы убедиться, что для них это безопасно. Мы живем в квартире во Львове, тогда как некоторые другие бразильцы предпочитают оставаться на клубной базе, где есть все условия. Педриньо

Напомним, Педриньо принадлежит Шахтеру с июля 2021 года — тогда он перешел из Бенфики за 18 миллионов евро. В период с июля 2022-го по июнь 2024-го бразилец выступал на правах аренды за Атлетико Минейро.

Ранее сообщалось, что бразилец может быть натурализован для игры за сборную Украины.