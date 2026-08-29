Сергей Разумовский

Во втором туре французской Лиги 1 Страсбур на своем поле одержал сенсационную победу над Лансом – 2:1. Гости открыли счет, однако после перерыва хозяева перехватили инициативу и вырвали три очка.

Ланс недавно обыграл ПСЖ в Суперкубке Франции со счетом 1:0, но уже на старте чемпионата потерпел первую неудачу. Команда остановилась в шаге от второго успеха подряд.

Ланс вышел вперед благодаря пенальти, который реализовал Товен. Страсбур отыгрался после перерыва, а затем забил победный гол. Хозяева могли отличиться еще раньше, но гол Ортеги отменили из-за офсайда.

В другом матче Лион на своем поле неожиданно сыграл вничью с Гавром – 1:1. Поединок имел драматичную концовку, ведь обе команды могли вырвать победу.

Гавр открыл счет во втором тайме, а Лион сумел отыграться ближе к окончанию встречи. Хозяева также забивали раньше, но взятие ворот Толиссо не засчитали из-за офсайда.

В компенсированное время Гавр снова поразил ворота соперника, однако гол Накамуры отменили из-за игры рукой. В итоге команды поделили очки.

Лион набрал четыре балла, а Ланс остался с тремя. Обе команды впервые потеряли очки в новом сезоне.

Лига 1, второй тур

Страсбур – Ланс 2:1

Голы: Ясин, 48, Ясин, 85 – Товен, 38 (пен.)

Видео: MEGOGO

Лион – Гавр 1:1

Голы: Опенда, 87 – Саматта, 74