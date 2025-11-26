Павел Василенко

Игроки дортмундской Боруссии одержали победу в 5-м туре Лиги чемпионов на домашнем поле над Вильярреалом со счетом 4:0. Гости играли в меньшинстве с 53-й минуты после удаления защитника Хуана Фойта.

В других матчах дня норвежский Буде-Глимт дома проиграл итальянскому Ювентусу (2:3), французский Марсель на своем поле победил английский Ньюкасл (2:1), а итальянский Наполи обыграл азербайджанский Карабах (2:0).

Лига чемпионов, 5-й тур

Боруссия Дортмунд – Вильярреал – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 59, Свенссон, 90+5.

Буде-Глимт – Ювентус – 2:3

Голы: Блумберг, 27, Фет, 87 (пенальти) – Опенда, 48, Маккени, 59, Дэвид, 90+1.

Марсель – Ньюкасл – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6.

Наполи – Карабах – 2:0

Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол).