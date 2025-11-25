Лига чемпионов. Челси разгромил Барселону, Байер на выезде победил Манчестер Сити
Каталонцы потерпели сокрушительное поражение
около 2 часов назад
В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов английский Челси дома победил испанскую Барселону со счетом 3:0.
Хозяева вышли вперед на 27-й минуте – мяч в свои ворота забил защитник Барселоны Жюль Кунде. В конце первого тайма каталонцы остались в меньшинстве – красную карточку получил Рональд Араухо.
Во второй половине игры отличились Эстеван и Лиам Делап.
В параллельном матче английский Манчестер Сити на своем стадионе принимал немецкий Байер. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Лига чемпионов, 5-й тур
Челси – Барселона – 3:0
Голы: Кунде, 27 (автогол), Эстеван, 55, Делап, 73.
Манчестер Сити – Байер – 0:2
Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54.
Славия – Атлетик – 0:0
Поделиться