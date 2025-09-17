Лига чемпионов. Олимпиакос в большинстве не смог обыграть Пафос, Спарта не удержала победу над Буде-Глимт
Команды расписали мировую
около 1 часа назад
В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов греческий Олимпиакос на своём поле принимал кипрский Пафос. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
С 26-й минуты гости играли вдесятером – вторую жёлтую и красную получил бразильский форвард Бруно.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук пропустил встречу из-за травмы.
В параллельном матче чешская Славия на своём поле сыграла вничью с норвежским Буде-Глимт – 2:2. Отметим, что хозяева вели 2:0, но в итоге не удержали победу.
Лига чемпионов, 1-й тур
Олимпиакос – Пафос – 0:0
Славия Прага – Буде-Глимт – 2:2
Голы: Мбодж, 23, 74 – Басси, 78, Фет, 90.